NVIDIA RTX serie 30, disponibilità limitata per le nuove GPU fino al 2021?

Le NVIDIA RTX serie 30, presentate ufficialmente ieri, potrebbero arrivare nei negozi con una disponibilità limitata: le scorte relative alle nuove GPU saranno scarse, stando a quanto riferito da una fonte che lavora nel settore.

Secondo questa testimonianza, i motivi dietro al numero esiguo di NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 e 3070 che faranno il proprio debutto da qui alla fine dell'anno non è dovuto a eventuali rallentamenti nel processo produttivo legati all'emergenza sanitaria.

No, stando a questa fonte la ragione è un'altra: i chip Samsung da 8 nanometri rappresentano ancora un'incognita e NVIDIA non vorrebbe farli produrre in numero eccessivo prima che il processo venga migliorato.

Non è tutto: l'azienda americana avrebbe intenzione di osservare cosa farà la rivale AMD con il reveal dell'architettura RDNA 2, sebbene molti pensino che sarà davvero difficile contrastare la potenza delle RTX serie 30.

Del resto i primi benchmark riferiscono che la RTX 3090 fa girare Control, Death Stranding e Wolfenstein: Youngbood in 8K e 60 fps: prestazioni davvero incredibili.