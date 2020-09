Nintendo Direct: è passato quasi un anno esatto dall'ultimo

È passato quasi un anno dall'ultimo Nintendo Direct maggiore. Più precisamente, l'ultimo Direct vero e proprio è stato trasmesso il 5 settembre 2019. Da allora Nintendo ha realizzato solo Direct Mini e Indie World Showcase, considerati come dei Direct minori.

Si tratta dell'attesa più lunga di sempre tra i Direct da quando Nintendo ha lanciato il format nel 2011. Il record precedente era di 183 giorni, stabilito tra marzo e settembre 2016).

I Direct maggiori sono eventi sempre molto attesi dai fan del mondo Nintendo, perché sono quelli in cui solitamente vengono fatti gli annunci più importanti, nonché le presentazioni dei nuovi giochi legati alle console della casa di Mario.

L'attesa prolungata è stata causata in parte dalla pandemia di COVID-19, con Nintendo che non vuole lanciare un Direct sottotono, in parte però anche a una precisa strategia dovuta probabilmente al rallentamento nello sviluppo dei giochi. La sostanza è che Nintendo non ha sfruttato alcuna delle occasioni che si sono presentate per tornare sulla scena.

Intanto i fan sono in attesa di saperne di più di titoli quali Bayonetta 3, Metroid Prime 4 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, tanto per citarne qualcuno. Chissà quando e come saranno accontentati.