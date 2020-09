PS5 e Xbox Series X: la presentazione delle RTX 3000 ha fatto scoppiare la polemica sulle console next-gen

La presentazione delle schede video della serie RTX 3000 di Nvidia ha generato una piccola polemica contro PS5 e Xbox Series X e il modo in cui ne viene gestita la comunicazione.

Molti sui social e sui forum dedicati ai videogiochi hanno infatti iniziato a fare confronti tra come Nvidia ha presentato i suoi prodotti, svelandone immediatamente i prezzi, la data di disponibilità e alcuni giochi, e come Microsoft e Sony hanno presentato i loro.

In effetti a pochi mesi dal lancio di PS5 e Xbox Series X ancora non conosciamo alcune informazioni essenziali come le date in cui potremo acquistarle, i prezzi delle varie edizioni, nonché le line up che dovrebbero convincerci a scegliere l'una o l'altra.

A molti sembreranno facezie, ma la verità è che sono informazioni importantissime per la maggior parte dei videogiocatori, in particolare per quelli che devono fare i conti con il budget a loro disposizione prima di decidere cosa acquistare. Speriamo che settembre sia il mese giusto per conoscere tutto di queste nuove console, invece di continuare ad assistere a presentazioni parziali che le svelano poco per volta lasciando sempre tante, troppe domande irrisolte. Capiamo che è tutta una questione di tattica per non scoprire le carte prima dell'avversario, ma così si rischia l'esasperazione.