Far Cry 3 gratis su Uplay, ecco come riscattarlo e tenerlo per sempre

Uplay sta regalando Far Cry 3. Purtroppo la promozione è attiva solo per la versione cinese del negozio, ma c'è un modo per ottenere il gioco gratis anche da noi.

Vediamo quindi come riscattare Far Cry 3 gratis su Uplay (l'operazione riesce meglio da PC e per eseguirla dovete essere loggati con un account valido e senza restrizioni):