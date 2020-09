AMD Ryzen 4000, la nuova serie potrebbe essere lanciata a ottobre

Stando a una nuova indiscrezione, la serie Ryzen 4000 di AMD (Zen 3) potrebbe essere lanciata a ottobre. Lo si è dedotto dall'aggiornamento della beta di una motherboard di Gigabyte, la X570 AORUS MASTER, risalente al 28 agosto, il cui riassunto della nota di rilascio recita: "Update AGESA ComboV2 1.0.8.1 for New Gen AMD Ryzen processors support" (Aggiornato AGESA ComboV2 1.0.8.1 per supportare i processori AMD Ryzen di nuova generazione).

Da questa informazione l'insider longdi del forum NeoGaf ha dedotto il potenziale arrivo il mese prossimo dei Ryzen 4000. Di solito infatti passa circa un mese o un mese e mezzo dal lancio dei primi bios beta ai prodotti veri e propri.

Secondo lui i nuovi processori Zen 3 di AMD sono più potenti di circa il 20% dei Zen 2. Vi risparmiamo la battuta sul destino di Intel nel caso l'indiscrezione fosse confermata. D'altro canto è innegabile che i processori AMD negli ultimi anni abbiano fatto dei passi da gigante per raggiungere, e in molti casi superare, il concorrente diretto.

Se la notizia fosse confermata sarebbe un'altra gradita aggiunta a questo grande autunno dell'hardware PC, in cui abbiamo appena visto l'annuncio della serie RTX 3000 di Nvidia.