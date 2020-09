Cyberpunk 2077: PlayStation UK chiede quante ore pensiamo al gioco, le risposte sono esilaranti

Non fosse bastato questo simpatico siparietto, ad aggiungere pepe alla conversazione è intervenuto anche l'account ufficiale di Fall Guys, rispondendo con un semplice "25". Al che un utente ha chiesto all'account di Fall Guys di spiegargli cosa fosse il seno enorme visibile su di un'immagine ritoccata di un Fall Guy allegata al suo tweet, e qui è arrivato il colpo di genio dell'account di Cyberpunk 2077 che ha chiuso la conversazione con un "Dual Shock".

Che aggiungere? È bello vedere tanta goliardia in un ambiente che spesso è fin troppo serioso. Inoltre si conferma che l'account Twitter di Cyberpunk 2077 è retto da un genio.

How many hours per day do you spend thinking about Cyberpunk 2077?

9:00 - 10:00am Checking Reddit to see what happened over night

10:00 - 1:00pm Checking Twitter to see what @PaweSasko has done

1:00pm - 2:00pm Lunch with @pawelburza

2:00pm - 4:00pm Sending DMs to @jasonschreier

4:00pm - 5:00pm Thinking about a date for Night City Wire 3