Super Mario 3D Collection per Nintendo Switch verrà annunciato questa settimana?

Super Mario 3D Collection verrà annunciato ufficialmente nel corso di questa settimana, secondo quanto rivelato su Twitter dall'insider Emily Rogers, a quanto pare sicura delle sue affermazioni.

La remaster dei giochi di Mario, rinviata a dopo il 35esimo anniversario della serie secondo gli ultimi rumor, potrebbe dunque godere di una presentazione proprio in questi giorni, anche se magari bisognerà attendere la fine dell'anno perché arrivi nei negozi.

Il tweet della Rogers è in effetti scherzoso, ma non per questo è il caso di bollarlo come una burla: nel rispondere a un utente che diceva di voler regalare una copia della collection laddove venisse annunciata questa settimana, l'insider ha risposto che sarà ben contenta di riceverla.

Stando alle voci, la Super Mario 3D Collection, o quale che sia il suo nome ufficiale, dovrebbe includere le versioni rimasterizzate di Super Mario 64 (Nintendo 64), Super Mario Sunshine (GameCube) e i due episodi di Super Mario Galaxy (Wii).