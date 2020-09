Microsoft Flight Simulator, la prima patch maggiore può costringervi a reinstallare da zero il gioco

Asobo Studios ha lanciato la prima patch maggiore per Microsoft Flight Simulator, che porta il gioco alla versione 1.7.14.0 e risolve numerosissimi problemi, ma che può costringere a reinstallare il gioco da zero.

Il motivo è semplice e anche giustificato: nel caso siate tra quelli che hanno avuto problemi con il download e l'installazione iniziale, che ricordiamo richiedere il download di circa 127GB di dati, gli sviluppatori consigliano di eseguire un'installazione pulita, ossia di disinstallare prima la versione mal funzionante, cancellando anche tutti i file residui nella cartella "MicrosoftFlightSimulator", quindi ripartire. Sappiamo che si tratta di un grosso fastidio e di tanto tempo perso, ma è necessario per evitare altri problemi.

Per il resto va detto che la patch è di soli 333MB e chi non ha avuto grattacapi dall'installazione può ovviamente evitare di cancellare l'intero gioco prima di applicarla.

Se volete più informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator in cui Pierpaolo Greco ha scritto:

Microsoft Flight Simulator è il nuovo punto di riferimento dei simulatori di volo. Ma, volendo essere ancora più audaci e dirompenti, possiamo tranquillamente affermare che questo gioco rappresenta l'eccellenza dell'intera categoria dei simulatori. Cotanta eccellenza tocca anche il fronte tecnico che però risente di una notevole pesantezza e richiede una componentistica di alto livello per riuscire a offrire una qualità all'altezza delle aspettative e di quanto mostrato in video da Microsoft. Allora come mai non siamo saliti al di sopra dell'imponente e importante 9 secco? Semplicemente perché, a nostro parere, il gioco difetta sul fronte dei contenuti rivolti ai giocatori che vogliono migliorare le proprie conoscenze sul volo e sono alla ricerca di missioni, guide, spiegazioni e, magari, una carriera e dei brevetti di abilitazione ai velivoli inclusi. Su questo fronte Microsoft Flight Simulator offre pochissimo e faticherà a darvi un reale senso di progressione o ad offrirvi uno scopo per migliorarvi. Se però vi interessa solo ed esclusivamente volare, procedete con l'acquisto: ne rimarrete pienamente soddisfatti.