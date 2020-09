Mario Switch remasters rinviata a dopo il 35° anniversario della serie

Stando a una nuova indiscrezione la raccolta Mario Switch remasters sarebbe stata rinviata a dopo il 35° anniversario della serie, per uscire nei mesi successivi, forse a ridosso del Natale. A riportarlo è stato il podcast Nate the Hate, che nel recente passato ha svelato in anticipo l'arrivo dell'Indie World Showcase e del Nintendo Direct Mini. Naturalmente non c'è niente di ufficiale, anche perché stiamo parlando del rinvio di un prodotto non ancora annunciato, ma la fonte può essere considerata attendibile sulle cose di Nintendo, quindi qualcosa dietro potrebbe esserci davvero, anche perché le voci in merito a questa raccolta si fanno sempre più insistenti.

Stando a quanto emerso finora, la Mario Switch remasters dovrebbe essere formata dalle edizioni rimasterizzate di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, ossia i capitoli 3D della serie usciti su Nintendo 64, Gamecube e Wii, rispettivamente. In precedenza si era detto che sarebbe dovuta uscire il 13 settembre 2020, ma potrebbe non avercela fatta a causa della pandemia di COVID-19 che ha rallentato tutti i piani di sviluppo.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, dato che non ci sono conferme effettive da parte di Nintendo su quanto è stato riportato.