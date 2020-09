Epic Games promuove PUBG per iOS, un'altra mossa della guerra contro Apple

Epic Games ha promosso PUBG per iOS. Avete capito bene. Tim Sweeney ha citato su Twitter un messaggio dell'App Store che annuncia l'arrivo di un grosso aggiornamento per il battle royale di PUBG Corporation, il primo concorrente di Fortnite, per sottolineare come sia sviluppato usando l'Unreal Engine 4.

Sweeney: "Mentre aspettiamo che Apple liberi Fortnite su iOS e Mac, ecco un altro fantastico battle royale sviluppato con l'Unreal Engine!"

Naturalmente si tratta di un altro capitolo nella guerra Epic Games vs Apple, dove la prima compagnia le sta provando tutte per fare pressione sulla seconda, non solo per riavere Fortnite sullo store, ma anche per evitare che sia l'Unreal Engine a subirne le conseguenze.

La situazione per adesso è ancora in stallo, in attesa probabilmente della battaglia legale e della sentenza che determini chi ha ragione e chi ha torto.