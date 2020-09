Katamari Damacy Reroll arriva su PS4 e Xbox One, perlomeno in Giappone

Dopo essere arrivato su PC e Nintendo Switch alla fine del 2018, sembra che Katamari Damacy Reroll, il remake in HD del classico di Bandai Namco del 2004, arriverà anche su PS4 e Xbox One il prossimo 19 novembre. Questo perlomeno in Giappone. La data è comparsa sul sito ufficiale del gioco che però, ovviamente, non specifica se il gioco è destinato ad arrivare anche in occidente.

La notizia sorprende un po' tutti: Katamari Damacy Reroll, infatti, è uscito ormai due anni fa su PC e Nintendo Switch e da quel momento in poi non ha più fatto sapere nulla di sé. La nostra recensione di Katamari Damacy Reroll parla, però, di un prodotto eccellente, degno remake del geniale gioco di Keita Takahashi.

Il remake grafico aveva svecchiato un po' l'aspetto di un gioco che ha comunque nello stile e nel divertentissimo gameplay i suoi punti di forza. Secondo il sito ufficiale giapponese, a distanza di due anni Bandai Namco ha intenzione di portare questa remastered anche su PS4 e Xbox One.

Il gioco sarà distribuito in via digitale, manterrà tutte le caratteristiche della versione PC e arriverà con un costo budget di circa 30 euro. Lo comprereste, nel caso in cui arrivasse anche da noi?