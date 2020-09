NVIDIA GeForce RTX serie 3000: impressioni e commenti a caldo

Non avevamo neanche fatto in tempo ad archiviare la scoppiettante presentazione delle fiammanti, nuove NVIDIA GeForce RTX serie 3000 che, insieme a Umberto, abbiamo scelto di impiegare una parte della nostra serata per discutere e interrogarci sulle caratteristiche, le performance dichiarate e lo straordinario rapporto prezzo/performance delle nuove GPU con architettura Ampere.

Da questo dibattito a due ne è nato il video che potete trovare all'interno di questa notizia: un corposo confronto di 20 minuti di durata che si apre con un'approfondita sintesi di tutte le principali feature e caratteristiche delle NVIDIA GeForce RTX serie 3090, 3080 e 3070, accompagnate dal prezzo e dalla data di uscita di queste GPU, per poi passare a una discussione molto più specifica e tecnica sulle reali conseguenze del reveal.

Pierpaolo e Umberto si sono infatti interrogati sul posizionamento di queste nuove tre schede che, da un lato rappresentano la nuova ossatura dell'offerta di NVIDIA e, dall'altro, segnano la dipartita della linea Titan e un incredibile sbilanciamento del rapporto prezzo/performance a cui la casa di Santa Clara ci aveva abituato ormai da più di 3 generazioni. Le nuove GeForce RTX 3090, 3080 e 3070 sono davvero in grado di oscurare la precedente serie 2000? E AMD sarà in grado di rispondere in modo adeguato e con un giusto prezzo con la sua Big Navi e con la nuova linea basata su RDNA 2?

Ma soprattutto, all'alba dell'uscita delle console next-gen, la cui potenza di calcolo non supererà i 12 TeraFLOPS, il PC rimane davvero la migliore opzione disponibile per chi vuole giocare con il massimo delle prestazioni ma tenendo sempre bene in considerazione il budget da spendere?

Pierpaolo e Umberto si sono interrogati in merito a questi argomenti, lasciandosi andare anche a delle valutazioni molto personali sull'andamento del mercato hardware. Il nostro invito quindi, è di dare un'occhiata al lungo video e poi lanciarvi nei commenti qui in basso per dire la vostra sugli annunci NVIDIA e sull'immancabile confronto tra il PC e le nuove console ormai in dirittura d'arrivo.