Nintendo Switch settembre 2020, i giochi migliori del mese

È senz'altro un mese povero di uscite, il settembre 2020 di Nintendo Switch: la casa giapponese latita per quanto concerne i nuovi annunci e dunque non ci sono titoli first party in arrivo in questi giorni, a meno che non salti fuori un Direct a sorpresa. Ad ogni modo, i possessori della console ibrida potranno provare questo mese l'esperienza di No Straight Roads, l'avventura a base rhythm di Metronomik, piena di scenari meravigliosi e buffi personaggi legati da un destino comune: liberare Vinyl City dal controllo della major discografica NSR.

No Straight Roads In uscita il 15 settembre Ambientato in una città controllata col pugno di ferro da una major discografica senza scrupoli, No Straight Roads racconta la storia di un duo di rockettari determinati a cambiare le cose. Respinti dal talent show organizzato dai vertici della NSR, la folle Mayday e l'abile Zuke, chitarrista e batterista, decidono di usare il proprio talento per sconfiggere i loro avversari. La campagna del gioco ci vedrà dunque affrontare gli artisti di punta della NSR e la sua temibile presidentessa, Tatiana, in una sorta di boss rush inframezzato da sezioni esplorative all'interno di scenari splendidi, pieni di oggetti da raccogliere e segreti da scoprire. Ogni nemico dà vita a sfide differenti, che potremo superare solo ricorrendo a nuove abilità, meglio se seguendo il ritmo della musica.