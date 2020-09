Spellbreak, la recensione

Alzi la mano chi sentiva il bisogno di un nuovo battle royale. Ben pochi, come immaginavamo, e d'altra parte il problema della saturazione del mercato l'avevamo già affrontata qualche settimana fa con la recensione di Hyper Scape . Nemmeno Ubisoft, puntando tutto sulla stretta collaborazione con Twitch e mettendo in palio centinaia di migliaia di euro è riuscita a spostare i giocatori da Warzone e Fortnite, pur implementando tante e diverse novità in un gioco che, nonostante tutto, risultava fresco e piuttosto originale. Viene da chiedersi allora come faranno i ragazzi di Proletariat a compiere il miracolo, anche a fronte di una beta che non è riuscita né a lasciare il segno né a richiamare orde di giocatori sui propri server, tassello unico e fondamentale per sancire il successo di un gioco di massa come questo. Spellbreak ci prova comunque, approdando su tutte le piattaforme con un sistema di cross platform più cross save che potrebbe inizialmente rinfoltire la community e una tipologia di monetizzazione da free to play classica pronta ad attirare, si spera, più di qualche curioso. Non mancano comunque pacchetti da acquistare per avere un boost iniziale di gold ed oggetti estetici, con un esborso che va dai 50 euro per il Mage DLC fino ai 120 del bundle più completo. Spellbreak vale dunque il nostro tempo?

Dove nasce la magia

Spellbreak è un battle royale atipico e questa diversità la si denota immediatamente non appena si entra in partita. Al posto dei 100 giocatori consueti i server ne ospitano la metà, mantenendo tuttavia una mappa dalle dimensioni generose. Il tutto si traduce dunque in un sistema di gioco che raramente mette sotto pressione costante, cercando invece di distinguere bene i momenti di ricerca e potenziamento da quelli dove i combattimenti a suon di incantesimi e magia la fanno da padrone. Come il titolo lascia facilmente supporre, infatti, in Spellbreak le bocche da fuoco vengono sostituite da guanti magici, che tanto ci ricordano quello di Gully di Battle Chasers, e che ci permettono di lanciare fino a quattro incantesimi una volta indossati.

In tutto abbiamo sei classi, legate ovviamente agli elementi dell'immaginario fantastico con abilità legate al ghiaccio, ai fulmini, al veleno, al fuoco e così via. Nel complesso quindi il gioco risulta vario anche se lascia piuttosto a desiderare sul bilanciamento, nonostante i tantissimi mesi di closed beta svoltisi prima del lancio. Se infatti le abilità da Piromante e Sangue freddo possano incutere timore, i danni che si riescono a generare con combinazioni di Geomanzia e Folgore sono di tutt'altra pasta. Prima di venir catapultati nel mondo di Spellbreak tuttavia, avrete la possibilità di scegliere il vostro guanto sinistro che, badate bene, non potrete più modificare per l'intera durata del match. Scegliere un guanto piuttosto che un'altro non è poi una scelta così banale perché oltre a darvi due incantesimi di partenza specifici vi permetterà altresì di acquisire dei bonus passivi una volta che salirete di livello in battaglia, fornendo vantaggi a seconda dello stile di gioco scelto.

In modo abbastanza unico Spellbreak vi permette di salire di livello sopravvivendo alle varie bolle di chiusura delle zone critiche, garantendovi bonus, potenziando le vostre magie e rendendovi generalmente più pericolosi. Visto che tuttavia il campo di battaglia è comune a tutti i giocatori lo stesso identico vantaggio sarà dato in pari misura a tutti i lancia incantesimi ancora in vita, per una feature che tende ad abbassare rapidamente il time to kill mano a mano che la partita procede. La skill quindi conta fino a un certo punto e la fortuna, come ogni battle royale che si rispetti, ha il suo ruolo fondamentale. Oltre ai guanti nelle casse sparse per il gioco potrete trovare cinture, pozioni e amuleti per gonfiarvi le statistiche di salute, mana e armatura ma anche abilità extra che, esattamente come gli hack di Hyper Scape vi permetteranno di diventare invisibili, individuare i nemici dietro i muri e molto molto altro. Più ci si potenzia e più si accumula agilità e possibilità di spostarsi velocemente per la mappa di gioco fino a diventare dei bersagli difficilissimi da colpire e potendo dare così vita a spettacolari duelli aerei.