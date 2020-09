Fortnite e Rocket League: evento Llama-Rama in arrivo, con tanti premi da sbloccare

In questi giorni Rocket League, celebre titolo a base di macchinine e multiplayer online, diventerà ufficialmente gratuito: per rilanciare il gioco Fortnite ed Epic Games hanno pensato ad una collaborazione davvero niente male.



Il prossimo fine settimana si terrà su Rocket League l'evento Llama-Rama, in collaborazione con Fortnite Battaglia Reale; il primo di una lunga serie, probabilmente. Il funzionamento sarà in effetti abbastanza semplice: basterà accedere a Rocket League e giocare, sbloccando così dei premi, oggetti cosmetici poi utilizzabili su Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Per esempio degli zainetti-macchinina, una scia da esibire nelle fasi di atterraggio, e molto altro ancora.



Vediamo come funziona l'evento: "Preparati a salire sul Bus di battaglia perché l'evento Llama-Rama sta per arrivare! Il primissimo evento di Rocket League dal lancio della versione gratuita del gioco inizierà alla mezzanotte ora italiana del 27 settembre e durerà fino al 12 ottobre. A partire dal Llama-Rama, gli eventi di gioco saranno un po' diversi da quelli a cui sei abituato. Per sbloccare gli oggetti dell'evento, dovrai completare delle Sfide evento. Per ogni Sfida evento completata, riceverai un Oggetto evento specifico che dovrai riscuotere dal menu Sfide. Completale tutte per sbloccare l'ultima auto di Rocket League e il Bus di battaglia! Puoi vedere gli oggetti nella presentazione qui sotto!"



Eccovi in anteprima un'immagine con tutte le ricompense che, grazie a Rocket League, saranno disponibili su Fortnite: