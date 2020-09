Xbox: la nuova app consente di scaricare i giochi ancora prima di comprarli

La nuova app Xbox, attualmente disponibile in beta e solo su sistemi Android, consente tra le altre cose di scaricare i giochi ancora prima di comprarli. Inoltre raccoglie in un unico ambiente tutti i servizi offerti da Microsoft.

Sostanzialmente l'app si affianca a Xbox e consente agli utenti di unirsi alle chat di gruppo, di rimuovere le notifiche e di condividere clip e immagini. Inoltre include Xbox Game Streaming, che consente di giocare in remoto i giochi installati.

La caratteristica più interessante è però la possibilità di mettere in coda il download di giochi che non si posseggono ancora. Il sistema avvisa comunque che il gioco non è posseduto e che per giocarci bisogna acquistarlo, ma intanto consente di anticiparne l'installazione. Una funzione utilissima per chi, ad esempio, ha pianificato l'acquisto di una copia fisica del gioco e non vuole attendere gli aggiornamenti del giorno di lancio.

Da notare che qualcosa di simile sarebbe impossibile sulle altre piattaforme, perché Xbox è l'unica che considera l'acquisto di un gioco in quanto tale e non la versione dello stesso. Ad esempio su Xbox è possibile acquistare la copia fisica di un qualsiasi titolo, rivenderla, e ricomprare lo stesso in digitale senza perdere i progressi fatti e senza dover rifare l'installazione.

Altro vantaggio di questa funzione è la possibilità di precaricare i giochi anche se non li si possiede, in modo da non dover aspettare in caso di acquisto tardivo. Insomma, è una gran bella novità, da qualsiasi parte la si guardi.