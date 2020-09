980 PRO è l'SSD di Samsung con prestazioni superiori per i videogiochi

Samsung ha presentato il 980 PRO, un SSD dalle prestazioni superiori pensato per i videogiochi e i PC di fascia alta. Si tratta del suo primo SSD PCIe 4.0 NVMe per il mercato consumer, indirizzato ai professionisti e ai consumatori che desiderano prestazioni all'avanguardia.

"Nel corso degli anni, Samsung ha continuato a realizzare innovazioni in grado di superare le limitazioni tecniche, in termini di progettazione e prestazioni, delle unità SSD", ha dichiarato Dr. Mike Mang, vice president of Memory Brand Product Biz presso Samsung Electronics. "Il nuovo 980 PRO riflette il nostro continuo impegno nel proporre ai consumatori i prodotti eccezionali che si aspettano da Samsung".

Leggiamo alcune delle caratteristiche del 980 PRO:

Ottimizzato per la gestione di applicazioni data-intensive, Samsung 980 PRO è ideale per i consumatori e i professionisti che lavorano con contenuti fino a 8K e che si dedicano a giochi dalla grafica pesante. Tutti i componenti chiave, compreso il controller personalizzato Elpis, V-NAND e DRAM, sono completamente progettati internamente per offrire tutto il potenziale dell'interfaccia PCIe 4.0. Ciò consente a Samsung 980 PRO di offrire velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente fino a 7.000 MB/s e 5.000 MB/s, oltre a velocità di lettura e scrittura casuali fino a 1.000K IOPS, il che lo rende fino a due volte più veloce degli SSD PCIe 3.0 e fino a 12,7 volte più veloce degli SSD SATA.

Oltre alle elevate performance, Samsung SSD 980 PRO è dotato di eccezionali soluzioni di controllo termico per una maggiore affidabilità. Mentre la maggior parte degli SSD NVMe ad alte prestazioni di oggi si basano su dissipatori esterni in rame per diffondere il calore, Samsung SSD 980 PRO utilizza sul controller un rivestimento in nichel e sul lato posteriore un'etichetta di dispersione del calore per una più efficiente gestione termica. Queste innovative funzioni permettono inoltre all'unità di mantenere un fattore di forma M.2 compatto e sottile. La tecnologia Dynamic Thermal Guard di Samsung assicura inoltre che la temperatura dell'unità rimanga sempre al livello ottimale, riducendo al minimo le fluttuazioni delle prestazioni nel lungo periodo.

Samsung SSD 980 PRO nei modelli da 1TB, 500GB e 250GB sarà disponibile in tutto il mondo a partire da questo mese, mentre il modello da 2TB sarà sul mercato entro la fine di quest'anno. I prezzi al pubblico suggeriti per Samsung SSD 980 PRO partono da 100,99 euro per il modello da 250GB. La versione da 500GB è disponibile al prezzo di 165,99€, mentre quella da 1 TB a 255,99€