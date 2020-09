Windows 10, crash sui PC Lenovo: come risolvere i problemi

Non è la prima volta che un nuovo aggiornamento o qualche aspetto di Windows 10 inizia a creare problemi: questa volta è toccato ai crash sui PC Lenovo, segnalati ad oltranza nelle ultime ore dagli acquirenti. Questo articolo vi spiegherà cosa sta succedendo e, dove è possibile, come rimediare.



Innanzitutto cosa sta succedendo sui PC Lenovo? A moltissimi utenti è iniziato a comparire il Blue Screen of Death, soprattutto se in possesso di un Thinkpad con Windows 10 come sistema operativo. Si tratta presumibilmente del software Vantage di Lenovo, che entrerebbe in contrasto con Windows 10 proprio all'avvio del sistema operativo.



In realtà Microsoft e Lenovo stanno ancora studiando la situazione: è anche possibile che parte del problema risieda nella gestione dei dispositivi esterni, all'origine delle anomalie; pare, ancora, che sia impossibile usare il sistema di autenticazione biometrica noto come Windows Hello. Tutte queste problematiche (che portano ai crash su Lenovo) hanno iniziato a verificarsi solo molto di recente, forse a causa del Patch Tuesday di settembre 2020 di Windows 10.



Come risolvere il problema? In attesa che Microsoft rilasci una patch correttiva specificamente per Lenovo, è opportuno seguire questa breve procedura, finalizzata alla modifica delle impostazioni UEFI.

Accedere alle Impostazioni di Windows 10

Accedere al menù Sicurezza di Windows 10

Selezionare il pannello Virtualizzazione

Disabilitare l'Enhanced Windows Biometric Security

In alternativa è possibile seguire la stessa procedura dal BIOS

Come seconda alternativa è possibile rimuovere tutti gli aggiornamenti recenti di Windows 10