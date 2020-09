Windows 10, Patch Tuesday di settembre 2020 disponibile: 129 vulnerabilità corrette

Il secondo martedì del mese è ufficialmente trascorso, e naturalmente Microsoft ha rilasciato, come da programma, il Patch Tuesday di settembre 2020. Si tratta di una serie di aggiornamenti cumulativi per tutte le versioni del sistema operativo Windows 10, tra le quali anche il tanto chiacchierato aggiornamento di maggio 2020.

Complessivamente il Patch Tuesday di Windows 10 si rivela ancora una volta un pacchetto di aggiornamenti importante, basti considerare che 129 vulnerabilità segnalate negli scorsi mesi sono state ufficialmente corrette. Molti i miglioramenti per la sicurezza, ad esempio, come quelli relativi a device di input (mouse, tastiera, e altri) o all'esecuzione di operazioni base del sistema operativo. Ma migliorie e correzioni sono state introdotte anche per la gestione e la conservazione dei file e molti problemi del pacchetto Office sono stati risolti.

Microsoft ha tenuto comunque a sottolineare che il nuovo aggiornamento non è esclusivamente pensato per la sicurezza: punta anzi a correggere una serie di malfunzionamenti a tutti i livelli del sistema operativo, rendendolo così più efficiente. Potete facilmente controllare la disponibilità del nuovo update e installare l'aggiornamento seguendo questa procedura:

Avviate il menù Start

Selezionate Impostazioni (in basso a sinistra)

Selezionate Aggiornamento e sicurezza (voce in basso)

Selezionate "download" sotto la lista degli aggiornamenti disponibili