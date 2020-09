Heroes of the Storm: il trailer Mondi in Collisione introduce la patch Craft Wars

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer di Heroes of the Storm intitolato Mondi in Collisione. Con questo video lo sviluppatore vuole introdurre l'episodio crossover più folle mai visto nel Nexus. L'evento Craft Wars di Heroes of the Storm introduce anche nuovi modelli e cavalcature, una nuova Anomalia del Nexus, la riprogettazione di alcuni eroi e molto altro.

Ecco come viene presentato il video. "Il ritorno del Nexus Oscuro ha reso la guerra per il controllo delle Singolarità più infuocata che mai, ma un piccolo gruppo di eroi sta cambiando le sorti del conflitto. Saprà Mei dominare anche il gelo dei Cavalieri della Morte? Come se la cava Sparachiodi alla guida di un SCV? Chi è il vero rubacuori: Anduinn Wrynn, Valerian Mensgk o un frullato dei due? Mentre tutti i reami collidono, il Re delle Lame aspetta di mietere una messe d'anime da ogni capo del campo di battaglia. Dimostra di essere più della somma delle tue parti e guida combinazioni dei tuoi eroi preferiti nelle battaglie più pazze che il Nexus abbia mai visto!"

Andiamo a scoprire tutti i dettagli:

Craft Wars introduce un mondo pieno di elementi presi da StarCraft e Warcraft. In Craft Wars, Arthas Re delle Lame regna incontrastato su tutti i mondi. Anduin è passato dall'essere principe in Warcraft all'esserlo in StarCraft, diventando Anduin Imperatore del Dominio. Combinando Sparachiodi e un SCV di StarCraft, ecco che arriva Sparachiodi Raccoglitore, appena in tempo per la sua riprogettazione.

Inoltre saltuariamente su Heroes of the Storm alcuni personaggi vengono rivisitati e riprogettati. Questa volta è toccato a D.VA e Sparachiodi, che verranno aggiornati e diventeranno Combattenti ancora più tenaci. Infine la quarta e nuova Anomalia del Nexus di Heroes of the Storm, Medaglione del Gladiatore, fornisce ai giocatori la possibilità di diventare immuni agli effetti di controllo e a quelli debilitanti con un breve beneficio Inarrestabile (5 minuti di tempo di recupero). Come per le vecchie Anomalie del Nexus, anche questa mischierà le carte in tavola per un periodo di tempo limitato.

Cosa ne pensate di queste novità?