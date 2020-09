Destiny 2: Oltre la Luce, un video di gameplay mostra i cacciatori Revenant

Bungie ha pubblicato un nuovo, spettacolare video di gameplay di Destiny 2: Oltre la Luce. in questo pochi secondi vengono mostrati i cacciatori Revenant in azione, i loro poteri e la loro rinnovata estetica.

Una volta caricata l'abilità, i cacciatori Revenant potranno scatenare la super Silenzio e fragore. Questa super prende il nome dai due kama ed è un attacco in due fasi, per cui ogni lama svolge una funzione diversa. La prima, quando lanciata, esplode all'impatto e congela istantaneamente i nemici che si trovano nel raggio di esplosione.

Scagliando Fragore, la seconda lama si incastrerà in una superficie (o nemico) per poi esplodere, creando una tempesta di stasi che rintraccerà i bersagli vicini, rallentandoli e danneggiandoli al contatto.

Una mossa piuttosto tecnica, che però potrà essere molto efficace sia nel Crogiolo che contro i nemici più coriacei di Destiny 2.

Contemporaneamente è possibile vedere la nuova estetica dei Cacciatori. Lo strato che gli circonda, simile al ghiaccio, è un effetto davvero spettacolare, che rende ancora più scenici gli scontri.

Destiny 2: Oltre la Luce arriva il prossimo 10 novembre su PS4, PC, Xbox One e Stadia. Il gioco sarà disponibile anche per Xbox Series X/S e PS5. Prenotando l'edizione deluxe si otterranno immediatamente delle ricompense di gioco come il fucile ad impulsi esotico Senza Tempo per spiegare.

State ancora giocando a Destiny 2?