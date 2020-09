Fall Guys e Animal Crossing: i set LEGO potrebbero diventare realtà

Avete mai sentito parlare di LEGO Ideas? Si tratta di un programma molto speciale legato ai mattoncini danesi: qualsiasi cliente può mettere insieme il set dei propri sogni, poi proporlo alla community. Se ottiene un determinato numero di voti e consensi, LEGO prende seriamente in considerazione la possibilità di realizzarlo. E Fall Guys e Animal Crossing si stanno comportando molto bene, in proposito.

Anche Fall Guys e Animal Crossing hanno ricevuto negli ultimi sei mesi un set LEGO dedicato; beh, Fall Guys: Ultimate Knockout in realtà ne ha avuto uno a tempo di record, dato che ha circa un mese di vita su PlayStation 4 e PC. La buona accoglienza da parte del pubblico ha fatto sì che entrambi i modelli superassero il primo step di LEGO Ideas: ora tocca al successivo.

Sia il set di Animal Crossing: New Horizons che quello di Fall Guys verranno mesi in competizione con altri set diametralmente opposti, circa un dozzina; dopo una nuova votazione, quelli che otterranno più punti saranno presi in considerazione da LEGO. Tra tutti quelli proposti in assoluto, la società danese ne realizzerà due o tre da lanciare sul mercato in edizione limitata.

Eccovi il modellino dedicato ad Animal Crossing e al negozio di Marco e Mirco:

Poi quello di Fall Guys, che ritrae uno dei tanti livelli di gioco:

Acquistereste uno dei due, se ve ne fosse la possibilità? Vi terremo aggiornati se dovessero vincere la selezione. Ci auguriamo, naturalmente, che questo avvenga.