Animal Crossing: New Horizons e LEGO, il negozio di Marco e Mirco prende vita in questa immagine

Animal Crossing: New Horizons sta scatenando la fantasia dei giocatori già da diverso tempo: alcuni si dedicano alle proprie creazioni all'interno del titolo, altri all'esterno ma con riferimenti costanti. Oggi abbiamo un nuovo esempio da proporvi per questa seconda tipologia: qualcuno ha ricreato il negozio di Marco e Mirco utilizzando i mattoncini LEGO.

Ebbene sì, Animal Crossing: New Horizons si incontra ancora una volta una delle più brillanti creazioni danesi degli ultimi due secoli. Usando i mattoncini LEGO, un giocatore (la cui identità non sembra sia attualmente nota) ha costruito da zero il negozio di Marco e Mirco. Un modellino fedelissimo, ricco di particolati molto dettagliati: notate ad esempio il contenitore esterno, dove dalle 22:00 in poi si può continuare a vendere dopo la chiusura del negozio; oppure l'accetta con la base del tronco d'albero; e ancora quel melo sulla sinistra, con tanto di frutti.

Riportiamo sempre con estremo piacere questi progetti, che a volte raggiungono un livello di ingegnosità inaudito: avrete forse visto, per esempio, quel macchinario LEGO che gioca ad Animal Crossing: New Horizons al posto del giocatore, così da alleviare i passaggi noiosi per craftare gli oggetti. Voi cosa ne pensate di questo modellino del negozio di Marco e Mirco? Vi piace?