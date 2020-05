THQ Nordic e Deep Silver lavorano a 69 giochi non ancora annunciati

THQ Nordic, Deep Silver e gli altri publisher di Embracer Group hanno in cantiere 69 giochi non ancora annunciati, per un totale di ben 118 progetti attualmente in produzione.

La notizia arriva dall'incontro annuale con gli investitori del gruppo, in cui è anche stato reso noto che la pubblicazione dei prossimi titoli tripla A non avverrà prima dell'inizio del prossimo anno fiscale.

Parliamo di un periodo che avrà inizio il 1 aprile 2021 e terminerà il 31 marzo 2022, dunque un brutto colpo per chi aspettava con trepidazione il lancio di Saints Row 5, in sviluppo presso Volition.

Per il resto, Embracer Group ha confermato per quest'anno l'uscita di Biomutant, Chorus, Deep Rock Galactic, Destroy All Humans!, Iron Harvest, MotoGP 20, RIDE 4, Snowrunner, Wasteland 3 e WWE 2K Battlegrounds, al di là dei titoli non ancora annunciati.

Dead Island 2 compare ancora fra i progetti in lavorazione, sebbene non ci siano novità al riguardo: l'ultima cosa che sappiamo è che ci sta lavorando Dambuster Studios.