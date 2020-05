PS5 e Xbox Series X, il prezzo? Potremmo dover aspettare agosto per conoscerlo

Il prezzo di PS5 e Xbox Series X potrebbe essere l'ultima cosa che Sony e Microsoft annunceranno, lasciandoci aspettare fino ad agosto per conoscerlo: è l'ipotesi formulata da Jeff Grubb, giornalista presso VentureBeat.

Ultimamente agli onori della cronaca videoludica per le sue soffiate da insider riguardanti il reveal delle nuove console, Grubb nel suo ultimo intervento ha spiegato il possibile motivo per cui potremmo vedere meno giochi durante la presentazione di PS5.

Nel caso del prezzo di PlayStation 5 e Xbox Series X, quello del giornalista è più che altro un ragionamento, basato però su fatti concreti legati al tradizionale andamento del mercato hardware, nonché dei relativi listini.

"Non mi aspetterei di conoscere il prezzo delle nuove console prima di agosto", ha scritto Grubb. "Quando Intel, NVIDIA o AMD lanciano prodotti simili, aspettano l'ultimo momento possibile per stabilire un prezzo."

La ragione è semplice: "Si tratta dell'unica cosa che sono ancora in grado di cambiare", eventualmente. "Tuttavia è anche vero che le console fanno molto affidamento sul meccanismo dei preorder, dunque non si potrà aspettare in eterno."

Teorie simili sono state formulate nei mesi scorsi relativamente al prezzo di PS5, che Sony potrebbe decidere di abbassare all'ultimo momento per essere più competitiva rispetto a Microsoft.

I wouldn't expect console prices until August. When Intel, Nvidia, and AMD launch similar products, they wait until the last possible minute to set a price. It's the one thing they *can* still change. But, of course, consoles rely more on preorders, so can't wait forever.