PS5, meno giochi durante la presentazione? Ecco il motivo, secondo Jeff Grubb

PS5 sarà protagonista a breve di una presentazione in cui, tuttavia, sembra verranno mostrati meno giochi rispetto a quanto inizialmente stabilito. Il possibile motivo lo ha spiegato Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat.

Dopo aver rivelato le ultime voci appunto sull'evento di presentazione di PS5, rimandato e con meno giochi del previsto, Grubb ha risposto alle domande che gli sono state poste sul forum Resetera per illustrare i motivi di tale scelta da parte di Sony.

Stando alle parole del giornalista, non si tratta di una questione di concorrenza: i titoli third party che mancheranno all'appuntamento con il reveal di PlayStation 5 non adotteranno tale strategia per via di accordi commerciali con Microsoft.

Piuttosto, sembra che dietro questo approccio ci siano delle indicazioni precise della casa giapponese, che secondo Grubb vorrebbe limitare al massimo nei trailer la comparsa della dicitura "il gioco mostrato gira su PC ma verrà ottimizzato per PS5".

Si tratta in effetti di un disclaimer che abbiamo visto nel corso dell'evento dedicato a Xbox Series X, e che a quanto pare Sony vuole evitare il più possibile, presentando solo giochi che girano effettivamente sulla sua console.