Apple MacBook Pro, il prossimo modello avrà il touchpad più grande di sempre?

Attualmente Apple starebbe reinventando i propri laptop, tanto che il prossimo MacBook Pro in arrivo sul mercato potrebbe essere più simile che mai agli iPad. Vi occorre una prova in particolare? Sappiate che potrebbe presentare il touchpad più grande di sempre.

Come avrete notato dall'utilizzo del modo condizionale, tutte queste informazioni rappresentano attualmente dei rumor. Nelle scorse ore è stata diffusa nella rete un'immagine molto eloquente, presunto brevetto di uno dei prossimi MacBook Pro attualmente in fase di lavorazione presso Apple: come potete vedere dall'immagine riportata in calce all'articolo, il touchpad occupa praticamente tutta la parte anteriore della base. A vederlo così sembra davvero il più grande di sempre visto ad oggi su un MacBook Pro. Questi ultimi sono dispositivi che chiaramente non tutti i consumatori possono permettersi, basti pensare che raggiungono tranquillamente i 2800 euro di prezzo.

Va anche considerato che un simile brevetto non terrebbe conto delle aree di riposo per i polsi, solitamente collocate proprio alla destra e alla sinistra dei touchpad; inoltre spesso si diffondono brevetti mai effettivamente utilizzati dagli ingegneri delle varie società, quindi Apple potrebbe di punto in bianco semplicemente decidere di scartarlo (ammesso che sia autentico, altro dato che necessita di accertamenti). Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.