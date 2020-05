Intel Core i9-10900K: la recensione del nuovo top di gamma Intel

Da qui un modello di punta, pensato per configurazioni enthusiast che tengono conto anche del singolo frame in più nel gaming, che compie un passo fino ai 10 core e 20 thread per differenziarsi in un'offerta che si rinnova nel segno dell'Hyper-Threading, ora uno standard per tutti i modelli della serie Core. Ma la capacità di questa serie di spingersi oltre ai limiti delle precedenti, nonostante un'architettura simile e lo stesso processo produttivo, pretende motherboard dotate di un sistema di raffreddamento superiore e del nuovo socket 1200 delle schede madri Z490, per fortuna pienamente compatibile con i dissipatori per socket LGA 1151.

La recensione dell'Intel Core i9-10900K ci porta ufficialmente nell'era dei Comet Lake-S, la variante desktop dei processori a 14 nanometri che abbiamo già visto all'opera in ambito mobile. Cambiano i consumi, con un TDP che arriva a 125W per i modelli di punta, e cambiano le frequenze base, ovviamente più alte per le varianti desktop, ma la filosofia è la stessa. L'obiettivo di Intel, in attesa del passaggio a una nuova generazione a 10 nanometri, è quello di spremere ancora più a fondo i 14 nanometri, combinando una spinta ulteriore sulle frequenze, utili anche con molti giochi, con novità che colmano alcuni punti deboli della lineup precedente.

Chipset, specifiche e configurazione

Non potendo rinnovare del tutto le CPU, Intel ha puntato sul chipset Z490 per potenziare la sua offerta in termini di funzionalità. Parliamo di WiFi 6 integrato, connettività LAN 2.5GbE e fino a 10GbE, possibilità di integrare un chip opzionale per l'USB Gen 2x2, supporto più esteso per la connettività Thunderbolt 3, supporto nativo per memorie da 2933MHz per i processori di fascia medio-alta, possibilità di disabilitare l'Hyper-Threading per ogni singolo core, ottimizzazioni assortite per l'overclock e tecnologia Thermal Velocity Boost che permette di spingere le frequenze fino a un massimo di 5,3GHz per i modelli come il Core i9-10900K, il processore di punta che come anticipato fa un passo in avanti anche in quanto a potenza bruta con 10 core 20 thread. Gode inoltre di 20MB di cache, ha una frequenza di Turbo Boost 3 di 5,2GHz e parte da 3,7GHz contro i 3,6GHz del 9900K. Ma la combinazione tra frequenze, margini di overclock e numero di core ha un impatto sui consumi con il primo power limit che coincide con il TPD di 125W e il secondo che arriva a 250W.

Il tutto mentre la GPU integrata resta la vecchia Intel UHD 630 e le linee PCIe sono sempre 40 di cui 16 legate alla CPU e 24 massimo alla scheda madre. Godono però del supporto PCIe 4.0, confermato ufficialmente per numerose schede madri della nuova seri, anche se non è supportato dai processori Comet Lake-S e guarda alle future CPU Rocket Lake-S. Risultano invece tra i pregi della CPU l'aumento dello spessore del dissipatore integrato, questa volta saldato, e ottimizzazioni dedicate al gaming come nel caso di Total War: THREE KINGDOMS, con la nuova modalità Dynasty che sfrutta le CPU intel per animazioni e fisica, aumentando fino a 6 volte il numero di soldati sul campo.

Il resto delle novità, lo abbiamo appena detto, dipendono dal chipset che nel nostro caso è montato su una ASUS ROG Strix Z490-E Gaming le cui specifiche includono WiFI 6 2x2, porta Ethernet da 2.5Gbps, doppio slot M.2 e diversi connettori USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C. Ma l'elemento più importante è il VRM da 14+2 fasi di alimentazione che pur basato su MOSFET da soli 50 ampere è pensato per consentirci di sfruttare a pieno i processori di punta della nuova serie Intel. Proprio per questo gode di dissipatori generosi che sono connessi con un tubo sul blocco del chipset sul quale tra l'altro troviamo il logo ROG illuminato e arricchito da fregi futuristici. Un'aggiunta questa che non ha a che fare di certo con le prestazioni, ma che risulta importante per un scheda madre da gaming, fatta garantire da subito prestazioni elevate combinate con un design riconoscibile che comprende l'illuminazione simil olografica sul backpanel e i dissipatori per i dischi NVMe integrati con l'armatura del chipset, in modo simile a quanto visto con gli ultimi modelli della serie ROG Strix.

In questo caso però il primo slot M.2 è stato spostato in modo da permettere l'utilizzo di SSD NMVe da 110mm. Non mancano inoltre ottimizzazioni lato software con un nuovo BIOS UEFI che ci consente di valutare le stime effettuate dall'AI Overclocking sulle possibilità del nostro sistema, valutando anche il dissipatore usato con un punteggio numerico. Ed è un dato rilevante visto che come vedremo la qualità del raffreddamento è vitale per poter sfruttare a pieno un processore come il Core i9-10900K. Tra l'altro il software ASUS ci ha consentito di spingere da subito la memoria fino a 4600MHz, ovvero il massimo raggiungibile con la ROG Strix Z490-E Gaming, anche se per questioni di stabilità abbiamo preferito il profilo XMP I delle nostre G.Skill Trident Z da 3600 MHz con CL16 affiancate da una Radeon VII.