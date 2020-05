Intel Core i5-10600K: la recensione del successore del 9600K

La recensione dell'Intel Core i5-10600K ci mette di fronte a un processore da 6 core e 12 thread che insegue prestazioni sensibilmente superiori al 9600K, suo diretto predecessore, sfruttando l'Hyper-Threading e frequenze sensibilmente superiori. Sia chiaro, siamo ben lontani dagli estremi del 10900K, ma il passo in avanti, combinato con un processo produttivo ancora vincolato ai 14 nanometri, comporta comunque consumi superiori che generano inevitabilmente temperature più alte. Ed è qui che entra in gioco la dissipazione migliorata delle nuove schede madri Z490 che oltre al socket LGA 1200, per fortuna compatibile con i dissipatori per le schede madri LGA 1151, porta alcune novità interessanti sul fronte della connettività.

Chipset, specifiche e configurazione

Le novità del chipset Z490 includono anche lo standard PCIe 4.0, ma come ormai sappiamo bene non è destinato ai processori Comet Lake-S e guarda invece ai futuri processori Rocket Lake-S. Lo mettiamo da parte, quindi, guardando a novità invece fruibili come WiFi 6 integrato, Bluetooth 5.1, LAN 2.5Gbps con la possibilità di arrivare a 10Gbps sui modelli di lusso, ottimizzazioni importanti per l'overclock, spessore aumentato per il dissipatore integrato della CPU e supporto nativo per RAM a 2933MHz. Questo, però, è riservato ai processori Core i7 e Core i9 mentre il Core i5-10600K resta ai 2666MHz che, pur superabili facilmente con profili di overclock e quant'altro, ci mettono di fronte a quello che sembra essere un Core i5-9600K pompato. Ma ci sono differenze rilevanti che includono un incremento della cache da 9 a 12MB e un balzo notevole nelle frequenze base.

Passiamo quindi parlare del protagonista della recensione, il Core i5-10600K che scavalca il 9600K con l'Hyper-Threading e con frequenze più elevate che salgono da 3,6GHz a 4,1GHz nel caso del clock base e vanno da 4,6GHz a 4,8GHz in Turbo Boost. Niente Thermal Velocity Boost quindi, ma un TPD che sale comunque fino a 125W anticipando consumi effettivi superiori ai 95W. Per il resto le linee PCIe sono sempre un massimo di 40 e l'obiettivo è quello di dominare la fascia media, quella dei sei core, sfruttando anche ottimizzazioni specifiche che in questo caso includono Mount & Blade II: Bannerlord, Remnant: From the Ashes e una modalità di Total War: THREE KINGDOMS che sfrutta l'architettura Intel per in funzione di fisica e animazioni gestite dell'intelligenza artificiale.

Per la nostra prova su strada abbiamo usato una GIGABYTE Z490i AORUS ULTRA Mini-ITX, una soluzione di piccola taglia che si deve necessariamente accontentare di un solo slot PCIe e rinuncia a qualche vezzo, limitandosi a un'illuminazione spartana su un lato. Ma non è di certo un modello al risparmio. Le fasi di alimentazione sono solo 8, come per le altre Z490 Mini-ITZ, ma i MOSFET sono da 90 ampere e il PCB è bello spesso, con 10 strati. Non mancano inoltre comodità legate al chipset Z490 come la LAN da 2.5GB, il WiFi 6 integrato e dissipatori belli spessi su backpanel, V. Inoltre sfoggia un supporto posteriore in metallo che restituisce una sensazione di robustezza notevole. Pur piccola non manca di doppia uscita video per la GPU integrata, anche se questa è l'ormai datata Intel UHD 630, e sfoggia ben cinque porte USB 3.2, oltre a due USB standard, di cui una dedicata al flash del BIOS. E non manca nemmeno il pulsante Q-Flash. Tra l'altro si tratta di un modello che supporta ufficialmente il PCIe 4.0, inciso a chiare lettere nel metallo della scheda, ponendosi come possibile investimento in vista di Rocket Lake. Ora, però, è tutto di Comet Lake S, con una soluzione in grado di spingere i nostri 16GB di memoria G.Skill Trident Z istantaneamente a 3600MHz con il relativo profilo XMP. Per la GPU abbiamo invece optato per una GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER Gaming OC, guardando a una configurazione perfetta per il 1080p ad alto framerate.