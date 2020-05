Total War: Warhammer 2 ha Henry Cavill, il Geralt di The Witcher su Netflix, come personaggio speciale

Total War: Warhammer 2 ha deciso di omaggiare Henry Cavill, il protagonista di The Witcher su Netflix, inserendolo nel cast come personaggio speciale, sebbene in una forma particolare, che comunque indica come l'attore sia entrato ormai nel cuore dei videogiocatori.

C'è stata una fase iniziale in cui in pochi si sono fidati della scelta di Henry Cavill per interpretare Geralt di Rivia nella serie TV Netflix, ma la stragrande maggioranza si è ricreduta successivamente, sia per l'ottima interpretazione dimostrata dall'attore, sia per il particolare carattere che è emerso da parte sua. Nelle interviste, infatti, è emersa l'anima da videogiocatore di Cavill, dimostrandosi peraltro un solido PCista nonché un appassionato di giochi di ruolo, intento peraltro a passare il tempo colorando le miniature nel corso della quarantena.

Non stupisce più di tanto, dunque, che The Creative Assembly abbia deciso di dedicargli uno spazio speciale all'interno di un gioco "hardcore" come Total War: Warhammer 2, inserendo in questo un personaggio speciale in DLC che richiama proprio l'attore. C'è infatti un High Elf Loremaster che si chiama Cavill all'interno del nuovo aggiornamento, come riportato da PCGamesN giocando a The Warden and The Paunch, la nuova espansione.

Non c'è proprio un riferimento esplicito a Henry Cavill, ma il nome la dice già lunga: inoltre, controllando le sue caratteristiche, si scopre che fra i tratti ne ha uno chiamato "White Wolf", in grado di garantire un bonus contro i nemici di grandi dimensioni.

In effetti, l'omaggio è stato chiarito dallo stesso Richard Aldridge, game director di The Creative Assembly, contattato dal medesimo sito: "Quanto ho visto che Henry Cavill ha parlato della sua passione per Total War: Warhammer e il fatto che si diletti a dipingere anche i modellini nel tempo libero, ho pensato che sarebbe stato divertente inserirlo in qualche modo nel gioco", ha spiegato. Così è nata l'idea del grande Loremaster of Hoeth chiamato Cavill, che accompagna Eltharion nella sua avventura all'interno del nuovo DLC.