PS5: la data d'uscita forse svelata da un supporto da parete

Un supporto da parete per PS5 in vendita su Amazon potrebbe aver svelato la data d'uscita della console: il 19 novembre 2020. Scoperto dall'utente Reddit u/ChEmIcAl_KeEn, il "PS5 Wall Mount By Floating Grip - White (PS5/)" promette di rendere semplicissimo montare la console al muro. Purtroppo non ci sono immagini dell'oggetto nell'inserzione, quindi dobbiamo accontentarci di volare con la fantasia.

Quello che conta è che sia prenotabile e che la data di disponibilità cada perfettamente nella finestra di lancio indicata da Sony per PS5: Holyday 2020.

Naturalmente non prendetela come la data definitiva, perché per quella bisogna attendere comunicazioni ufficiali da parte della multinazionale giapponese. Comunque sia la notizia è indicativa del fatto che probabilmente potremo mettere le mani su PS5 intorno a quel periodo. Del resto a chi potrebbero vendere un supporto per una console ancora non sul mercato?

Nel caso fosse confermato il 19 novembre come giorno di lancio, PS5 arriverebbe soltanto due settimane dopo Xbox Series S e, probabilmente, Xbox Series X, previste per il 10 novembre.