Spellbreak: 2 milioni di giocatori nella prima settimana

Lo sviluppatore Proletariat ha condiviso le prime statistiche del suo battle royale Spellbreak, che nella sua prima settimana sembra aver fatto dei numeri importanti. Si parla infatti di due milioni di giocatori, di 1,7 milioni di ore di gioco visti su Twitch, e di 7 miliardi di danni complessivi da tutti gli incantesimi lanciati. Non male, come inizio. La speranza è che regga sulla lunga distanza.





Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Spellbreak, in cui Tommaso Valentini ha scritto:

Spellbreak è l'ennesimo battle royale free to play in un mercato saturo da tempo. Le meccaniche di gioco sono piacevole e ben congegnate ma è la mancanza cronica circa l'ossatura di gioco che, oggi, arriva a stancare inesorabilmente dopo una manciata di partite. Il fattore wow del lancio degli incantesimi e della possibilità di combinarne gli effetti svanisce dopo troppo poco tempo, con gli incentivi per continuare a giocare che si riassumono in qualche manciata di gettoni d'oro e qualche misera personalizzazione. Un'occasione sprecata per rinfrescare il genere viste le potenzialità alla base, un peccato che si verifica ormai troppo spesso in questo genere di produzioni.