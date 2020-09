Nintendo Switch Pro esiste, conferma un insider

Stando all'insider Dusk Golem, Nintendo Switch Pro esiste, ossia le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane sono vere. A confermarlo ci sarebbe un dettaglio dei giochi pubblicati per la console ibrida negli ultimi tempi: moltissimi hanno il framerate sbloccato, in modo tale che con la nuova versione di Switch offrano dei miglioramenti immediatamente riscontrabili.

Molti hanno iniziato a considerare Dusk Golem poco attendibile dopo che ha parlato di problemi di sviluppo per la versione PS5 di Resident Evil Village (tutti da verificare, ma non da escludersi a priori). Visto però il suo portfolio di informazioni rubate riportate correttamente, tra le quali l'annuncio dell'anime di Shenmue, il recente evento di PS5, la cacciata di Ono dalla serie Street Fighter e molti altri, compresa l'anticipazione completa proprio di Resident Evil Village, le sue parole hanno guadagnato un certo peso e credito (dei contatti interni ad alcuni team di sviluppo, in particolare Capcom, deve averli per forza).

Quindi Nintendo Switch Pro esiste? Ormai le voci in tal senso sono diverse, quindi è difficile negare che possa esserci qualcosa di concreto. Del resto Nintendo già in passato ha prodotto versioni aggiornate delle sue console (pensate al New 3DS), quindi non è da escludere che lo faccia anche con Nintendo Switch, soprattutto se l'obiettivo finale è di aumentarne il ciclo di vita.