Nintendo Switch ha venduto più di 60 milioni di unità, Nintendo vuole estenderne il ciclo di vita

Nintendo ha confermato ai suoi azionisti che Nintendo Switch ha venduto più di 60 milioni di unità da quando è stata lanciata sul mercato. Visto il successo, vuole estenderne il ciclo di vita. Queste informazioni sono leggibili in un documento ufficiale di domande e risposte con gli azionisti, realizzato in occasione di un recente meeting finanziario.

Una delle domande, la Q3, riguarda appunto il ciclo di vita di Nintendo Switch e l'assegnazione delle risorse di sviluppo. La risposta del presidente di Nintendo, Shintaro Furukawa è abbastanza articolata, ma molto chiara su quelli che sono i piani futuri della compagnia:

"Le vendite cumulative di Nintendo Switch hanno superato i 60 milioni di unità, dando fondamenta solide ai nostri futuri affari. Da notare che Nintendo Switch è appena entrata nella metà del suo ciclo di vita, quindi riteniamo che queste fondamenta possano supportare una crescita che vada ben oltre quella dei cicli di vita del nostro hardware passato.

Inoltre, a differenza delle vecchie piattaforme, Nintendo Switch ha due versioni, Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, che consentono ai consumatori di scegliere in base al loro stile di vita. Per Nintendo la possibilità di concentrare le risorse per lo sviluppo su di una singola piattaforma ha il vantaggio di permettergli di formare un ambiente che consente di creare intrattenimento ancora più unico che sulle piattaforme del passato. È per questo motivo che vogliamo estendere il ciclo di vita della piattaforma."