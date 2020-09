One Piece, l'autore Eiichiro Oda spiega perché ha avvisato che finirà entro 5 anni

Tutto nella vita è destinato a finire: che ci crediate o meno, anche One Piece prima o poi avrà termine. Ma vi siete mai chiesti perché l'autore Eiichiro Oda ha avvisato che finirà entro cinque anni?

L'annuncio risale a diversi mesi fa, ed è ormai ufficiale: se la pubblicazione prosegue con questo ritmo, entro cinque anni One Piece arriverà alla sua conclusione, e le vicende di Rufy Cappello di Paglia avranno fine. Ma perché avvisare con così tanto preavviso? Un fan l'ha chiesto proprio ad Eiichiro Oda, in un recente Q&A. La risposta del maestro è molto interessante.

Eiichiro Oda ha detto di aver avvisato il mondo intero perché la questione, per lui, è serissima: vuole che i fan si preparino a ciò che deve accadere. Oda ha riconfermato che la fine del manga mostrerà una guerra di cui non si conosce l'eguale, superiore a qualsiasi altro scontro mostrato ad oggi su One Piece. Non solo, ma la fine di One Piece sarà "dura" per i suoi fan, molti dei quali sono cresciuti assieme al manga / anime. Pertanto vuole che entrino mentalmente nell'ordine delle idee, che si preparino alla fine del percorso.

Cosa ne pensate di queste affermazioni? Voi siete pronti alla fine di One Piece, all'inizio dell'ultimo arco narrativo? E soprattutto... credete davvero che il manga possa concludersi entro cinque anni, anche considerando che manca ancora un po' alla fine dell'arco narrativo di Wano?