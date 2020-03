One Piece, le possibili taglie dei protagonisti dopo l’Arco Narrativo di Wano

I protagonisti del celebre manga e anime di Eiichiro Oda, One Piece, sono dei pirati: questo è abbastanza ovvio. È altrettanto ovvio come dei pirati siano anche, formalmente, dei delinquenti ricercati. E voi lettori sapete benissimo come ogni singolo pirata del mondo di One Piece abbia infatti una taglia sulla sua testa: a volte serve ad indicare anche il livello di potere e pericolosità dello stesso. Ma quali saranno le possibili taglie dei protagonisti, nel prossimo futuro?

Questa domanda se l'è posta anche la redazione di CBR.com. Una volta portato a termine l'arco narrativo di Wano, posto che ogni singolo membro della ciurma di Rufy Cappello di Paglia sopravviva, la taglia dei protagonisti chiaramente si alzerà, forse anche vertiginosamente dato che dovranno sopravvivere ad una battaglia in cui saranno presenti (tra gli altri) Kaido e Big Mom, due dei quattro imperatori del nuovo mondo. Ecco quindi che la redazione citata ha stilato una classifica, con le possibili taglie dopo l'Arco Narrativo di Wano.

Si tratta di valori indicativi, che quasi certamente non si riveleranno precisi: ma fungeranno bene da stimolo alla riflessione e volendo alla discussione (nel campo dei commenti di questo articolo). Ecco insomma quali potrebbero essere le taglie di Rufy, Zoro, Nami e compagnia, una volta conclusa tutta la storia dell'Arco Narrativo di Wano.

Tony Tony Chopper: un milione di Berry

Brook: 183.000.000 Berry

Franky: 250.000.000 Berry

Nami: 266.000.000 Berry

Usopp: 330.000.000 Berry

Nico Robin: 350.000.000 Berry

Jinbei: 750.000.000 Berry

Sanji: 930.000.000 Berry

Zoro: 950.000.000 Berry

Monkey D. Rufy (Cappello di Paglia): 2.500.000.000 Berry