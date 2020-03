Call of Duty: Warzone, modalità Solitario: consigli e dettagli da Activision

Call of Duty: Warzone ha introdotto l'attesa modalità Solitario, che consente di affrontare la battaglia per conto proprio: ecco una serie di consigli e di informazioni dal comunicato ufficiale di Activision.



Per alcuni Operatori, tre giocatori sono una folla; ed è qua che entra in gioco Solitario, la nuova modalità di Call of Duty: Warzone.



Solitario è l'opzione per quei giocatori che da veri mercenari vogliono raggiungere Verdansk da soli. È pensata per i lupi solitari, le partite in Solitario sono la quintessenza di un'esperienza per chi vuole una sfida definitiva - tutto o niente.



Qui alcuni dettagli di questa nuova modalità di gioco:



Le basi

In modalità Solitario, sei catapultato a Verdansk da solo seguendo le regole del Battle Royale. Questo significa niente compagni di squadra, nessun amico - solamente tu e una pistola con qualche proiettile. Immaginalo come un classico tutti contro tutti di Call of Duty, ma su larga scala.



Man mano che saccheggi, porti a termine i contratti e sopravvivi contro a un massimo di altri 149 giocatori, la nube di gas si espande restringendo l'area di gioco - proprio come avviene in una normale Battle Royale. Il Gulag accoglie ancora gli eliminati della Warzone, ma se muori nello scontro 1v1, dimenticati qualsiasi forma di redenzione - sei definitivamente fuori dalla partita.



Vince l'ultimo Operatore che rimane in piedi.



La strategia in modalità Solitario

Poiché in modalità Solitario non avrai compagni di squadra su cui fare affidamento o che potranno guardarti le spalle, ogni tua decisione può determinare la vita o la morte.



Inizia tutto mentre sei sull'aereo e stai pianificando come infiltrarti. Guarda l'angolo in alto a destra per vedere quanti giocatori sono entrati e tieni gli occhi aperti su dove si trovano quelle scie rosse. Se sei alla ricerca di uno scontro, segui quelle piste. Altrimenti, puoi atterrare in luoghi più remoti per costruire il tuo loadout prima di affrontare gli altri giocatori.



Una volta atterrato, la raccolta di informazioni diventa l'arma più potente per la sopravvivenza. Oltre a prestare attenzione alla mappa tattica e alla mini mappa, stai particolarmente attento a trovare ed equipaggiarti con strumenti di ricognizione come il Drone di ricognizione, il Monitor del battito cardiaco e UAV. L'ultimo di questi può essere acquistato tramite le stazioni di acquisto, attive durante questa modalità.



A proposito delle stazioni di acquisto, puoi ancora acquistare i kit per tornare in vita o trovarli in Verdansk. Ricordati di questo mentre combatti contro gli altri Operatori: solitamente, muoiono all'istante quando la loro salute scende a zero, ma se hanno un kit, possono ritornare in gioco e vendicarsi. Sapendo questo, assicurati che l'uccisione sia confermata prima di rivolgere la tua attenzione al prossimo scontro.



Inoltre, la modalità Solitario è un ottimo modo per allenare fondamentali di Warzone. Le modalità da giocatore singolo sono una buona opzione per chi vuole allenarsi con le armi, con l'equipaggiamento, con i benefici e sulla conoscenza della mappa. Potendo contare solo sui tuoi sensi e sul tuo HUD, un match in modalità Solitario può offrirti l'occasione per apprendere dall'esperienza per le tue prossime partite.



Infine, quando ottieni una vittoria in modalità Solitario significa che tu - e solo tu - hai sbaragliato la concorrenza. Gioca qualche partita in questa modalità, mettiti alla prova contro il mondo... e festeggia le tue vittorie quando arrivano.



I 5 migliori consigli per la modalità Solitario



Giochi in modalità Solitario? La raccolta di informazioni è il tuo miglior alleato. Oltre a prestare attenzione alla mappa tattica e alla mini mappa, stai particolarmente attento a trovare ed equipaggiarti con strumenti di ricognizione come il Drone di ricognizione, il Monitor del battito cardiaco e UAV.

Lo stesso Gulag. Lo stesso numero di giocatori. Nessun Buyback. Hai solo una vita in modalità Solitario. Fai che valga la pena di essere vissuta, sia nel Gulag che a Verdansk.

Valuta se accettare i contratti. Questo vale specialmente per i contratti di esplorazione della mappa, siccome sei da solo il tempo per conquistare le posizioni è dimezzato rispetto ad altre modalità. Porta a termine i contratti e ottieni denaro per accumulare successivamente i tuoi loadout presso le stazioni di acquisto.

...e rimani a terra. Nella modalità Solitario trovi i kit per tornare in vita. Se stai finendo una partita e non sei sicuro sulle condizioni di un nemico dopo aver azzerato la sua salute, ricontrolla due volte che sia stato eliminato definitivamente prima di proseguire.

Impara dalle tue partite in modalità Solitario. Anche se potresti avere meno possibilità di vincere, impara da queste esperienze per la tua prossima partita in squadra. Alcune partite in Solitario potrebbero fare la differenza tra perdere la prossima partita in Battle Royale e una meritata vittoria.