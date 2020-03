CoopVoce, 100GB gratis contro il Coronavirus: come ottenerli

Tempi bui, e non solo per l'Italia ma per il mondo intero: la pandemia legata al Coronavirus si diffonde, e per quanto possibile moltissime società italiane cercano di alleviare i problemi della popolazione. Anche l'operatore CoopVoce, ad esempio, ha aderito al programma e appello solidarietà digitale, regalando 100GB ai propri clienti.

L'operatore CoopVoce, che nell'ultimo mese ha accolto un nuovo logo e le prime SIM FULL MVNO, ha deciso di regalare 100 GIGA gratis ai propri clienti. Più nel dettaglio, si tratta della promozione gratuita Carta 100 GIGA, cui potrete accedere recandovi semplicemente sul sito web dell'operatore in questione. Basteranno pochi minuti per ottenerli, ma vediamo comunque la descrizione dell'operazione: "CoopVoce aderisce all'iniziativa di Solidarietà digitale per sostenere i propri clienti e le loro famiglie in questo momento storico delicato. Per lavorare da casa, per le lezioni online dei figli, per leggere o rimanere aggiornato sull'attualità. Per continuare a sentirsi vicini, anche se lontani".

I 100 GIGA di CoopVoce proporranno traffico dati in 2G, 3G e 4G validi in Italia per i 30 giorni successivi all'attivazione. Potete attivare la promozione entro il 3 aprile 2020, quando presumibilmente la situazione del Coronavirus in Italia migliorerà; CoopVoce è un operatore virtuale su rete TIM 4G, vale dunque la pena ricordare come anche TIM e Wind Tre abbiano regalato 100 GIGA ai suoi clienti nell'ultima settimana.