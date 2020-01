CoopVoce: nuovo logo e prime SIM Full MVNO disponibili

In queste ore arrivano novità degne di nota per l'operatore virtuale CoopVoce, e ve le riportiamo velocemente in questo rapido articolo: come saprete, nel corso del 2020 diventerà completamente Full MVNO, con un'infrastruttura indipendente.

Ora, stando alle ultime segnalazioni riportate anche dai colleghi di Mondomobileweb, la vendita delle prime SIM Full MVNO CoopVoce sarebbe già cominciata lo scorso 8 gennaio 2020, nei punti vendita Coop del territorio nazionale. Non in tutti, ma solo in alcuni: pian piano la vendita diventerà definitiva in ogni centro commerciale, entro la fine del mese di febbraio 2020. Nel frattempo dovrebbe anche cominciare una campagna di comunicazione da parte di CoopVoce, per avvisare tutti i clienti della necessità di sostituire le proprie SIM con le nuove.

Non è tutto: il 16 gennaio 2020 dovrebbe debuttare il nuovo logo di CoopVoce, del quale trovate una prima immagine qui di seguito. Forse arriverà anche un'offerta inedita, ma su questo punto torneremo a tempo debito.