iliad: il Coronavirus porterà problemi, ma lo sviluppo della rete proseguirà

Nel corso della recente conferenza di iliad dedicata alla presentazione dei risultati finanziari, il CEO Thomas Reynaud ha parlato della situazione italiana, relativamente all'operatore francese e alla recente problematica legata al Coronavirus. Le prospettive nell'immediato periodo non sono di certo rosee, ma la situazione non pare neppure irrimediabile.

Thomas Reynaud ha confermato che il Coronavirus porterà problemi ad iliad, ma anche che lo sviluppo della rete su territorio italiano proseguirà come da programma, al più con i dovuti ed inevitabili rallentamenti. Più in generale, la diffusione su scala europea del Coronavirus avrà delle conseguenze sugli interessi di iliad, in tutti i territori dove l'operatore è presente (ad esempio in Francia e in Italia). Ad essere onesti le conseguenze gli italiani le stanno già vedendo sulla stabilità della rete fissa, congestionata in parte anche dai bambini che giocano a Fortnite costretti a casa dal Coronavirus.

Come prima cosa Thomas Reynaud ha ringraziato tutti i dipendenti di iliad, per i servizi che riescono comunque ad assicurare ai clienti italiani in periodo di Coronavirus. Ha poi sottolineato come ci saranno dei rallentamenti nello sviluppo della propria rete proprietaria su territorio nazionale, e non potrebbe essere diversamente in una situazione simile; tuttavia, non cambiano i progetti sul lungo periodo. Il Piano Odissea mantiene attualmente gli obiettivi previsti, con migliaia di siti da aprire entro il 2024.

Anche iliad ha contribuito all'iniziativa solidarietà digitale del Governo Italiano, regalando minuti di chiamate internazionali gratis e 10 GIGA ai clienti iliad Voce; nessuna promozione invece per le offerte standard dell'operatore.