PS5 ha problemi a gestire Resident Evil Village, ribadisce l'insider Dusk Golem

PS5 sembra avere dei problemi a gestire Resident Evil Village, la posizione che era già stata espressa tempo fa dall'insider Dusk Golem viene ribadita in una serie di tweet da parte del medesimo autore, che ha deciso di tornare sull'argomento ripetendo sostanzialmente la stessa posizione che era stata riportata in precedenza.

Andando nuovamente incontro a critiche, offese e minacce varie da parte della civilissima community di fanboy sul social media in questione, come visto già con la prima mandata di informazioni su questo argomento, l'insider in questione sembra comunque intenzionato a riaffermare il fatto che Resident Evil Village sembri avere vari problemi di sviluppo su PS5.

Ovviamente si tratta pur sempre di un insider che non ha propriamente azzeccato tutte le esternazioni in passato (il famoso Silent Hill da parte di Sony Japan Studio non si è ancora visto e il prezzo di PS5 si è rivelato più basso di quanto aveva riferito), ma bisogna dire che, quando si tratta di Capcom, Dusk Golem sembra avere un aggancio solido su cui fare affidamento, vista anche la correttezza delle sue anticipazioni su Monster Hunter per Nintendo Switch, svelato oggi e i leak iniziali su Resident Evil Village e sulla situazione di Yoshinori Ono e Street Fighter.

Secondo quanto riferito dall'insider in una serie di tweet oggi, Resident Evil Village doveva essere un gioco cross-gen, tanto che in gran parte era praticamente pronto già un anno fa, ma Capcom ha deciso di spostare lo sviluppo sulle next gen e puntare su caratteristiche non ottenibili su PS4 e Xbox One. In particolare, sono emerse idee sulle trasformazioni della realtà, allucinazioni e passaggi repentini da una situazione a un'altra, che avrebbero funzionato molto meglio su PS5 e Xbox Series X e probabilmente male sulle current gen, motivo per il quale queste ultime sono state eliminate dal progetto.

Questo ha portato a una rielaborazione totale del gioco su una versione aggiornata del RE Engine, che a quanto pare funziona bene su PC e Xbox Series X ma sembra avere problemi su PS5: "La versione PS5 di Resident Evil Village ha in verità un sacco di problemi. I miglioramenti next gen che sono stati fatti funzionano bene su PC e Xbox Series X ma stanno avendo effetti deleteri sulla versione PS5. Stanno valutando anche di abbassare effetti e caratteristiche, cercando di capire se questo possa risolvere gli inconvenienti".

Addirittura, un dubbio del genere riaprirebbe la possibilità di riproporre Resident Evil Village come cross-gen: "Stanno anche dibattendo a questo punto se sia il caso di puntare tutto sulla next gen e i benefici che questa dovrebbe portare al gioco, oppure tagliare qualcosa per renderlo disponibile su più piattaforme, interrogativo che hanno sottoposto anche ai tester attraverso questionari e sondaggi".