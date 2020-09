Monster Hunter Direct: il video completo dell'evento dedicato ai nuovi capitoli per Nintendo Switch

Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins sono stati presentati più nel dettaglio all'interno di un altro evento in video andato online in queste ore con il Monster Hunter Direct interamente dedicato ai due nuovi capitoli per Nintendo Switch.

Vediamo dunque più nel dettaglio entrambi i nuovi capitoli annunciati oggi in questo video di riepilogo, nel quale vengono esplicati meglio Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins, il doppio appuntamento con la celebre serie Capcom su Nintendo Switch annunciato oggi a sorpresa.

Monster Hunter Rise arriverà il 26 marzo 2021 sulla console Nintendo e si caratterizza come un capitolo regolare vero e proprio per la serie, esclusivamente legato a Nintendo Switch e caratterizzato dagli elementi tipici della serie: si tratta dunque di un action RPG incentrato sulla caccia ai mostri, tra i quali troviamo Aknosom, Tetranadon, Great Izuchi e Magnamalo, con ulteriori informazioni in arrivo successivamente.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins è invece il seguito della serie spin-off collegata al brand principale ma impostata in maniera un po' diversa, implementando una base narrativa più curata e impostando il tutto come una sorta di avventura dal passo più rilassato e più votato al racconto.

L'uscita di quest'ultimo è prevista per l'estate del 2021, ma non c'è ancora una data di uscita precisa al riguardo. Peraltro, sono piuttosto distinguibili anche come stile grafico, visto che il secondo è più fumettoso rispetto alla seriosità caratteristica del primo. Vediamo dunque un riepilogo di entrambi nel Monster Hunter Direct dedicato, riportato qui sopra.