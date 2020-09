Epic Games Store, i giochi gratis per PC del 17 settembre sono disponibili

Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratis per PC di oggi, 17 settembre 2020. I giochi possono essere scaricati dallo store senza alcun esborso, effettuando il download fino al 24 settembre, quando scatterà la nuova offerta e arriveranno i nuovi giochi gratis.

Come era stato annunciato già con l'arrivo dei giochi gratis del 10 settembre, questa settimana tocca a Stick it to the Man essere disponibile per il download. Ma a sorpresa sono scaricabili anche Football Manager 2020 e Watch Dogs 2.

Sviluppato da Zoink, Stick it to the Man è un particolare action adventure con struttura in 2D in stile platform, tutto incentrato sullo strano potere del protagonista, Ray, in grado di manipolare oggetti e menti attraverso l'uso di un bizzarro braccio viola luminoso che gli esce dalla testa. Questo, associato a un universo di carta che può essere modificato strappandolo e applicandovi adesivi, determina una serie di dinamiche di gioco veramente folli e divertenti.

Potrete scaricare Stick it to the Man a questo indirizzo.

Football Manager 2020 è il più celebre manageriale calcistico del mondo. Ogni decisione conta in Football Manager 2020 con nuove caratteristiche e meccaniche di gioco che premiano la pianificazione e i progressi come mai prima d'ora, dando ai manager la possibilità di sviluppare e perfezionare sia la squadra che la propria identità unica.

Football Manager 2020 è scaricabile a questo indirizzo.

Watch Dogs 2 è il celeberrimo open word di Ubisoft nel quale ci si potrà unire a DedSec, il più famigerato team di hacker. Il vostro obiettivo: completare l'attacco informatico più importante di sempre.

Potrete scaricare Watch Dogs gratis a questo indirizzo.

A partire da settimana prossima, invece, sarà scaricabile RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition. Si tratta di un gestionale sviluppato da Frontier nel quale bisognerà creare il parco di divertimenti perfetto. La descrizione dice "Costruisci il parco che hai sognato per una vita intera e riscopri il famoso e acclamato simulatore di costruzione di montagne russe. Prova l'emozione di un classico gioco che ridefinisce il genere, con i suoi due enormi pacchetti di espansione."

Potrete trovare tutti i dettagli di RollerCoaster Tycoon 3 a questo indirizzo.

Cosa ve ne pare dell'offerta di questa settimana? E della prossima?