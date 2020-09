Disgaea 6: Defiance of Destiny per Nintendo Switch annunciato con un trailer

In occasione del Nintendo Direct Mini dedicato alle terze party, NIS America ha annunciato Disgaea 6: Defiance of Destiny per Nintendo Switch, nuova incarnazione della saga di giochi di ruolo giapponesi strategici, che proprio sulla console ibrida sembra aver trovato un successo insperato. Pensate che erano sei anni che non veniva più realizzato un nuovo Disgaea.

Il gioco racconta dello zombie Zed e della sua lotta contro il dio della distruzione. Realizzato in 3D, ma con uno stile che ricalca il 2D dei vecchi capitoli, Disgaea 6: Defiance of Destiny è pensato per fare felici i fan vecchi e nuovi.

L'uscita di Disgaea 6: Defiance of Destiny è prevista per l'estate del 2021, non sappiamo se anche in Italia. Ve lo sapremo ridire appena se ne saprà di più.