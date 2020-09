Ori and the Will of the Wisps è disponibile da oggi a sorpresa su Nintendo Switch

Microsoft ha annunciato oggi che Ori and the Will of the Wisps è disponibile da oggi anche su Nintendo Switch. Questo apprezzatissimo gioco di piattaforme è stato pubblicato a sorpresa su eShop di Nintendo Switch, ma sarà anche disponibile con un'edizione da collezionisti davvero ricca.

A chi non conoscesse il gioco, consigliamo di leggere la recensione di Ori and the Will of the Wisps. Si tratta di uno dei giochi degli Xbox Studios più amati, per via dello splendido comparto grafico e della sfida impegnativa.

Si tratta del seguito di Ori and Blind Forest e ne riprende lo stile ed espande le meccaniche di gioco. Il gioco è già disponibile per Xbox One e PC e a sorpresa da oggi anche per Nintendo Switch.

La versione da collezionisti è prodotta da iAm8Bit e include le versioni fisiche di Ori and the Will of The Wisps e Ori and the Blind Forest per Nintendo Switch, insieme ad alcuni bonus come cartoline e artbook. Il tutto è contenuto all'interno di una elegante confezione cartonata premium. Che costa 150 dollari.

Cosa ne pensate? Lo scaricherete?