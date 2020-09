Epic Games Store, i giochi gratis per PC del 10 settembre sono disponibili

Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratis per PC di oggi, 10 settembre 2020, due titoli che possono essere scaricati dallo store senza alcun esborso, effettuando il download fino al 17 settembre, quando scatterà la nuova offerta.

Come era stato annunciato già con l'arrivo dei giochi gratis del 3 settembre, questa settimana tocca al gestionale ferroviario Railway Empire e alla particolare avventura "folkloristica" Where the Water Tastes Like Wine.

Railway Empire

Si tratta di un gestionale/builder tutto incentrato sulla costruzione e controllo di linee ferroviarie con un'ambientazione storica che parte dalla fine dell'800 nel nord America e in altre aree geografiche. Si possono creare reti ferroviarie intricate ed estesa, acquistare oltre 40 treni diversi riprodotti nei minimi dettagli e comprare o costruire stazioni ferroviarie, fabbriche e attrazioni per avere sempre un vantaggio sulla concorrenza.

Where the Water Tastes Like Wine

Where the Water Tastes Like Wine è un gioco di avventura narrativa ricco di viaggi, racconti e sopravvivenza al destino manifesto. I giocatori esplorano al loro ritmo preferito il folklore della Grande Depressione degli Stati Uniti, incontrando personaggi sconosciuti con le loro storie da raccontare. Interagendo con loro, i giocatori potranno raccogliere racconti unici da rielaborare per sbloccare nuove interazioni.

Scopriamo inoltre quale sarà il prossimo gioco gratis su Epic Games Store: per quanto riguarda la settimana dal 17 al 24 settembre per il momento è stato annunciato un solo titolo: Stick it to the Man.

Sviluppato da Zoink, Stick it to the Man è un particolare action adventure con struttura in 2D in stile platform, tutto incentrato sullo strano potere del protagonista, Ray, in grado di manipolare oggetti e menti attraverso l'uso di un bizzarro braccio viola luminoso che gli esce dalla testa. Questo, associato a un universo di carta che può essere modificato strappandolo e applicandovi adesivi, determina una serie di dinamiche di gioco veramente folli e divertenti.