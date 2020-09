PS5: data d'uscita spuntata da alcuni accessori venduti da Amazon

Una nuova, potenziale data d'uscita di PS5 è stata ricavata da alcuni accessori in vendita su Amazon Giappone: il 20 novembre 2020. Si tratta di un venerdì e, nel caso fosse confermata, cadrebbe esattamente dieci giorni dopo il lancio di Xbox Series X e Series S.

La scoperta è stata fatta dall'utente Twitter @Renka_schedule, che ha scovato alcuni accessori per PS5 già prenotabili:

Uno stand di ricarica del DualSense, delle cuffie e un'espansione dei tasti, sempre per il DualSense. La disponibilità di tutti gli oggetti è fissata appunto per il 20 novembre 2020.

Chiariamo che la data di disponibilità degli oggetti elencati non è necessariamente la stessa di PS5, ma è sicuramente indicativa del periodo di uscita della console. Comunque sia conferma la data emersa ieri dall'inserzione di un supporto da muro per la console. In quel caso si parlava del 19 novembre, ma va considerato che i territori sono differenti e che, quindi, in Giappone potrebbe uscire il giorno dopo rispetto al resto del mondo.

Come sempre, comunque, vi invitiamo a prendere l'informazione con tutte le dovute cautele, perché manca ancora l'ufficialità di Sony. Certo, dopo gli annunci di Microsoft per Xbox sono in tanti ad avere una certa fretta di conoscere quando sarà messa in vendita PS5 e a che prezzo, così da poter fare i giusti confronti.