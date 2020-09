Xbox Series S è grande la metà di PS4: aspetto e dimensioni a confronto con Xbox Series X

Xbox Series S e Xbox Series X si mostrano più nel dettaglio grazie ad alcuni mock-up ufficiali che consentono di vedere aspetto e dimensioni delle due console, facendo anche confronti tra loro e con altre console, dimostrando come Series S sia grande la metà di PS4, tra l'altro.

Precisiamo che i due oggetti pervenuti presso alcune redazioni di riviste internazionali e youtuber vari sono dei mock-up, come riferito: non si tratta delle console reali ma sono praticamente solo gli chassis esterni senza l'hardware interno. In ogni caso, forma e dimensioni sono dunque reali, visto che tutto l'esterno è praticamente quello ufficiale delle console.

Il confronto forse più completo è quello fatto da Unbox Therapy nel video riportato qui sopra, che dimostra come Xbox Series S sia una console veramente piccola: come riportato anche da altre fonti, le dimensioni sono 275mm di altezza, 151mm di profondità e 63.5mm di larghezza se vista in posizione verticale.

Questa la rende dunque meno della metà di Xbox Series X ma anche circa la metà di PS4, tanto per dare un'ulteriore idea delle dimensioni della nuova console next gen economica di Microsoft, che per il resto si caratterizza per un form factor particolare, un vero e proprio parallelepipedo semplice ma facilmente inseribile in ogni contesto.

Il video qui sopra consente anche di dare un'occhiata più da vicino alle porte presenti nella parte frontale e posteriore delle due nuove console Microsoft, che comprendono varie USB, HDMI 2.1 e lo slot che consente di inserire le schede d'espansione SSD.

Per il resto, abbiamo visto già il confronto hardware tra Xbox Series X e Xbox Series S e anche un confronto generale tra tutte le varie Xbox di questa e della prossima generazione in una tabella riepilogativa.