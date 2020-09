FIFA 21: il trailer dei 100 giocatori più forti

Per la classifica completa dei giocatori top 100, vi rimandiamo al sito ufficiale di FIFA 21. Oltre a Cristiano Ronaldo (92), a rappresentare il campionato italiano all'interno della Top 100 ci sono Samir Handanovic (88), Kalidou Koulibaly (88), Paulo Dybala (88), Giorgio Chiellini (87), Wojciech Szczęsny (87), Ciro Immobile (87), Alejandro Gómez (86), Romelu Lukaku (85) e Luis Alberto (85).



FIFA 21 è l'ultima incarnazione del gioco di calcio di Electronic Arts, in uscita il 6 ottobre su PC, Xbox One e PS4. Successivamente sarà disponibile anche per console di nuova generazione: Xbox Series S e Series X e PS5.