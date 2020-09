Ubisoft si scusa per gli abusi e per le accuse di tossicità dell'ambiente di lavoro

Con un colpo a sorpresa, subito prima dell'Ubisoft Forward, il publisher francese ha pubblicato un video in cui il CEO Yves Guillemot ha chiesto pubblicamente scusa per gli abusi verificatisi all'interno della compagnia e per le accuse di essere un ambiente di lavoro tossico, che hanno causato anche una piccola rivolta da parte di alcuni dipendenti.

Guillemot ha promesso che la compagnia sta adottando dei nuovi sistemi di controllo e di selezione per aumentare la diversità e l'inclusività dei suoi studi. Attualmente è solo all'inizio del viaggio, ma l'obiettivo a lungo termine è quello di ricostruire la fiducia dei giocatori.

Guillemot ha anche affrontato il discorso Black Lives Matter, confermando il supporto della compagnia per il movimento e, sostanzialmente, chiedendo scusa per i fatti legati a Tom Clancy's Elite Squad.

Che dire? Ubisoft ha promesso che migliorerà, ma solo il tempo potrà dirci se è la verità o meno. Intanto diverse figure chiave sono state allontanate dai loro ruoli, segno che qualcosa si sta muovendo davvero.